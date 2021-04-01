Україна направила ноту протесту в МЗС РФ через антиукраїнську акцію поблизу посольства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна направила до МЗС РФ ноту протесту через розклеєні на парканах навпроти будівлі посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Цитата:
“30 та 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті”, — йдеться в повідомленні.
“Посольство України в Москві направило до МЗС РФ ноту протесту у зв’язку з зазначеною антиукраїнською акцією”, — додали у МЗС.
Деталі
Повідомляється, що Міністерство закордонних справ України розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, у якій містяться зобов’язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.
Окрім того, МЗС вимагає від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів в РФ.
Що було раніше
У Москві вночі невідомі обклеїли паркани поблизу посольства України плакатами з написами про "російський" Крим, який нині є окупованим.
Доповнення
16 березня в Києві біля посольства Російської Федерації з’явилися плакати з портретами дипломатів цієї країни і написами під ними: “Крим — це Україна”. Акція відбулася до 7-х роковин псевдореферендуму в окупованому Криму.
Після цього до Міністерства закордонних справ Російської Федерації викликали тимчасового повіреного в справах України.
Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на реакцію російських колег щодо появи плакатів біля будівлі посольства РФ у Києві, — на фоні нехтування російськими правоохоронцями безпекою українських дипломатичних установ в Росії.