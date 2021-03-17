У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного України через акцію в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. До Міністерства закордонних справ Російської Федерації викликали тимчасового повіреного в справах України через акцію біля будівлі російського посольства в Києві, що пройшла в день річниці псевдореферендуму в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ, передає УНН.
Цитата
“17 березня в МЗС Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації В.І.Покотило, якому було висловлено рішучий протест у зв’язку з провокаційною акцією проти дипломатів Посольства Росії в Україні, яка мала місце в Києві 16 березня”, — заявили в міністерстві.
Деталі
У МЗС заявили, що поблизу будівлі Посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати нібито “з фотографіями дипломатів Посольства і коментарями образливого характеру”.
“Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 года... Вимагаємо від української сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки і недоторканності російських дипломатів в Україні”, — заявили у відомстві.
Контекст
За даними ЗМІ, напередодні в Києві біля посольства Російської Федерації з’явилися плакати з портретами дипломатів цієї країни і написами під ними: “Крим — це Україна”.
Акція відбулася в пам’ять про 7 річниці псевдореферендуму в Криму.
Що було раніше
16 березня Міністерство закордонних справ України заявило, що твердо налаштоване повернути Крим і залучити Росію до відповідальності за спробу анексії і окупації частини суверенної території незалежної України.
У свою чергу, МЗС агресора заявив, що Крим “назавжди залишиться з Росією”, іноземним державам не вдасться це змінити.
Нагадаємо
У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейковий по суті референдуму про статус Криму.