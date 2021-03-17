В МИД России вызвали временного поверенного Украины из-за акции в Киеве

Цитата

“17 марта в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации В.И.Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов Посольства России на Украине”, — заявили в министерстве.

Детали

В МИД заявили, что вблизи здания Посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты якобы “с фотографиями дипломатов Посольства и комментариями оскорбительного характера”.

“Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года... Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине”, — заявили в ведомстве.

Контекст

По данным СМИ, накануне в Киеве возле посольства Российской Федерации появились плакаты с портретами дипломатов этой страны и надписями под ними: “Крым — это Украина”.

Акция состоялась в память о 7 годовщине псевдореферендума в Крыму.

Что было ранее

16 марта Министерство иностранных дел Украины заявило, что твердо настроено вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины.

В свою очередь, МИД агрессора заявил, что Крым “навсегда останется с Россией”, иностранным государствам не удастся это изменить.

Напомним

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.