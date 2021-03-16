Назавжди з Росією: Лавров у річницю окупації зробив заяву про "долю і майбутнє" Криму

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“Доля і майбутнє Криму — назавжди з Росією. Подобається це комусь чи ні. Ніякі дії держав Заходу на чолі з США не можуть змінити цю реальність — ні з міжнародно-правової, ні з політичної, ні з моральної точки зору”, — підкреслив міністр.

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Лавров зазначив, що “референдум” про статус півострова відбувся “в повній відповідності з міжнародним правом” і став єдиним способом захисту кримчан.

Раніше

Офіційний Київ заявив, що "ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження".

Нагадаємо

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.