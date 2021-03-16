Ми налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності: у МЗС зробили заяву до річниці окупації

Деталі

У МЗС відзначили, що незаконне “волевиявлення”, проведене під прицілом російських військових, суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права, міжнародні зобов’язання Росії згідно з двосторонніми договорами з Україною та Будапештським меморандумом.

Ці грубі правопорушення стали підставою для запровадження санкцій щодо Росії, а також формування міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму, додали у МЗС.

Так званий “референдум” мав на меті прикрити відверту збройну агресію Російської Федерації проти Української держави, створити основу для протизаконної спроби анексії півострова.

Окупація Криму заклала фундамент для посиленої мілітаризації півострова і динамічного нарощування потенціалу, який генерує зростаючі загрози для безпеки і стабільності у Європі та Середземномор’ї.

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“Ми твердо налаштовані повернути Крим і притягти Росію до відповідальності за спробу анексії та окупацію частини суверенної території незалежної України. В міжнародних судових інстанціях розглядаються ініційовані Україною відповідні провадження. Прецедент грубого і цинічного порушення основоположних норм міжнародного права з боку постійного члена Ради Безпеки ООН та гаранта безпеки України згідно з Будапештським меморандумом обов’язково матиме міжнародно-правові та інші наслідки для агресора”, — йдеться у заяві.

Додамо

У МЗС додали, що високо цінують чітку та незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів, що закріплена у резолюціях ГА ООН, рішеннях інших міжнародних та регіональних організацій, готовність партнерів неухильно йти до повної деокупації Криму, відновлення поваги до міжнародного права та нейтралізації загроз для безпеки та стабільності у Європі.

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Схвалена 11 березня 2021 року РНБО України “Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь” визначає магістральні вектори національної політики повернення Криму під контроль України.

Наступним кроком, спрямованим на звільнення Криму та консолідацію національних та міжнародних зусиль на урядовому, парламентському та експертному рівнях, стане Кримська платформа — нова міжнародна ініціатива з деокупації півострова.

"Це — перший фундаментальний національний документ з часів окупації Кримського півострова Російською Федерацією, який дає чіткий дороговказ, у який спосіб Україна буде рухатися у питаннях деокупації Криму та забезпечення його реінтеграції.

Спільними зусиллями України і міжнародних партнерів конституційний лад в Криму буде відновлено", - резюмували у МЗС.

Нагадаємо

У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.