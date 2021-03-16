Туреччина зробила заяву до річниці "референдуму" у Криму та окупації його РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Туреччина не визнає фейковий “референдум” на території тимчасово окупованого Криму і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це йдеться в заяві МЗС країни, присвяченій сьомій річниці подій на півострові, передає УНН.
Цитата
“Українська Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією на підставі незаконного референдуму, проведеного сьогодні сім років назад. Ми підтверджуємо, що не визнаємо фактичну ситуацію на півострові, яка представляє собою порушення міжнародного права, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”, — йдеться в заяві.
Деталі
У МЗС Туреччини підкреслили важливість, яку країна надає безпеці, благополуччю і захисту культурної самобутності кримськотатарського народу.
“Ми продовжимо уважно стежити за розвитком подій в Криму”, — додали у МЗС.
Контекст
У 2014 році Росія здійснила спробу легітимізувати збройну агресію проти України і військову окупацію Кримського півострова шляхом проведення незаконного по формі і фейкового по суті референдуму про статус Криму.
“Так званий референдум став грубим порушенням Конституції України, основоположних принципів міжнародного права, двосторонніх угод. Дії Москви оцінені міжнародною спільнотою як абсолютно незаконні, а юридичний статус так званого референдуму — як нікчемний”, — заявили в МЗС.
Що було раніше
Варто відзначити, Кремль минулого тижня висловив упевненість, що Туреччина з часом зрозуміє нібито “правильність позиції Росії” щодо окупації українського Криму.