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Мы настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности: в МИД сделали заявление к годовщине оккупации

Мы настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности: в МИД сделали заявление к годовщине оккупации

Киев  •  УНН

 • 16956 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства. Об этом говорится в заявлении, которое МИД Украины обнародовало по случаю 7-й годовщины с момента проведения Россией так называемого "референдума о статусе Крыма", передает УНН.

Детали

В МИД отметили, что незаконное "волеизъявление", проведенное под прицелом российских военных, противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права, международные обязательства России по двусторонним договорам с Украиной и Будапештским меморандумом.

Эти грубые правонарушения стали основанием для введения санкций в отношении России, а также формирования международной политики непризнания попытки аннексии Крыма, добавили в МИД.

Так называемый "референдум" имел целью прикрыть откровенную вооруженную агрессию Российской Федерации против Украинского государства, создать основу для противозаконной попытки аннексии полуострова.

Оккупация Крыма заложила фундамент для усиленной милитаризации полуострова и динамического наращивания потенциала, который генерирует растущие угрозы для безопасности и стабильности в Европе и Средиземноморье.

Цитата

"Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой Украины. В международных судебных инстанциях рассматриваются инициированные Украиной соответствующие производства. Прецедент грубого и циничного нарушения основополагающих норм международного права со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН и гаранта безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму обязательно будет иметь международно-правовые и иные последствия для агрессора", - говорится в заявлении.

Добавим

В МИД добавили, что высоко ценят четкую и неизменную поддержку со стороны международного сообщества территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ, закрепленной в резолюциях ГА ООН, решениях других международных и региональных организаций, готовность партнеров неуклонно идти к полной деоккупации Крыма, восстановление уважения к международному праву и нейтрализации угроз безопасности и стабильности в Европе.

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Одобренная 11 марта 2021 года СНБО Украины "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь" определяет магистральные векторы национальной политики возвращения Крыма под контроль Украины.

Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидации национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова.

"Это - первый фундаментальный национальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом Украина будет двигаться в вопросах деоккупации Крыма и обеспечения его реинтеграции.

Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлено", - резюмировали в МИД.

Напомним

В 2014 году Россия осуществила попытку легитимизировать вооруженную агрессию против Украины и военную оккупацию Крымского полуострова путем проведения незаконного по форме и фейкового по сути референдума о статусе Крыма.

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