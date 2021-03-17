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Україна “звернула увагу” на ноту РФ через плакати біля посольства у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на реакцію російських колег щодо появи плакатів біля будівлі посольства РФ у Києві, - на фоні нехтування російськими правоохоронцями безпекою українських дипломатичних установ в Росії. Про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який є в розпоряджені УНН.

Цитата:

“Звернули увагу на реакцію МЗС РФ на фоні нехтування російськими правоохоронцями безпекою українських дипломатичних установ в Росії”, - заявив Ніколенко.

Він нагадав, як 19 лютого на співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі було скоєно напад, завдано йому кілька ножових поранень.

“В установленому порядку МЗС поінформує українські компетентні органи про російську ноту. Залишаємося відданими неухильному дотриманню вимог Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, зокрема в частині безпеки іноземного дипломатичного корпусу”, - додав речник МЗС.

Що було раніше

До Міністерства закордонних справ Російської Федерації викликали тимчасового повіреного в справах України через акцію біля будівлі російського посольства в Києві, що пройшла в день річниці псевдореферендуму в тимчасово окупованому Криму.

У російському дипвідомстві повідомили також, що направили ноту протесту Україні у зв’язку з інцидентом.

Контекст

За даними ЗМІ, напередодні в Києві біля посольства Російської Федерації з’явилися плакати з портретами дипломатів цієї країни і написами під ними: “Крим — це Україна”.

Акція відбулася до 7-х роковин псевдореферендуму в окупованому Криму.

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