Україна накопичила у ПСГ понад 19 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 10 вересня збільшився до 19,040 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 76,59 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.
При цьому в даних за 10 вересня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,60 млн куб. м, з Угорщини - 19,44 млн куб. м, з Польщі - 6,62 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 61%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.