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Україна має високий потенціал щодо нарощування урановидобутку - Г.Лисиченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. За наявними оцінками геологів, ресурсний потенціал України становить 3% розвіданих світових запасів урану, а це - 10 місце в світі серед країн, які мають уранові родовища. Про це у коментарі УНН зазначив член-кореспондент НАН України за спеціальністю ядерна енергетика, директор ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Георгій Лисиченко.

Україна має високий потенціал щодо нарощування урановидобутку - Г.Лисиченко

"За наявними оцінками геологів, ресурсний потенціал України складає 3% розвіданих світових запасів урану, це 10 місце в світі серед країн, які мають уранові родовища. А якщо врахувати потенціал встановлених запасів, тобто розвіданих за категоріями А і Б, то Україна переміститься на 7 місце у світі. Це свідчить про відносно високий потенціал нашої країни щодо нарощування урановидобутку", - наголосив він.

Водночас, Г.Лисиченко висловив здивування щодо того, що Україна замість того, аби використовувати власний ресурсний потенціал, продовжує витрачати мільйонні кошти на закупівлю ядерного палива для українських АЕС.

"Руди в нас достатньо, його (урану - ред.) навіть вистачить на 100 років, якщо використовувати уран власного виробництва для виготовлення ядерного палива. Однак, вже протягом тривалого часу замість того, аби використовувати власний ресурсний потенціал, ми продовжуємо витрачати мільйонні кошти на закупівлю ядерного палива для наших АЕС. Свої урановидобувні та переробні потужності забезпечують наші потреби лише на 30–40%. В Енергетичній стратегії України на період до 2030 року ставилось завдання забезпечити вітчизняну ядерну енергетику паливом власного виробництва. Для вирішення цієї задачі держава створила концерн “Ядерне паливо”, планувала розширити потужності базового підприємства з видобутку і переробки уранових руд ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” та побудувати завод з виробництва ядерного палива біля м.Смоліне Кіровоградської області. Проте, як вже зараз зрозуміло, ці плани залишаться лише на папері і не будуть реалізовані", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.

Нагадаємо, власний уран здешевить витрати України на забезпечення роботи АЕС.

 

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