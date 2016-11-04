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Украина имеет высокий потенциал по наращиванию уранодобычи - Г.Лисиченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. По имеющимся оценкам геологов, ресурсный потенциал Украины составляет 3% разведанных мировых запасов урана, а это - 10 место в мире среди стран, которые имеют урановые месторождения. Об этом в комментарии УНН сказал член-корреспондент НАН Украины по специальности ядерная энергетика, директор ГУ "Институт геохимии окружающей среды НАН Украины" Георгий Лисиченко.

"По имеющимся оценкам геологов, ресурсный потенциал Украины составляет 3% разведанных мировых запасов урана, это 10 место в мире среди стран, которые имеют урановые месторождения. А если учесть потенциал установленных запасов, то есть разведанных по категориям А и Б, то Украина переместится на 7 место в мире. Это свидетельствует об относительно высоком потенциале нашей страны по наращиванию уранодобычи", - подчеркнул он.

В то же время, Г.Лисиченко выразил удивление по поводу того, что Украина вместо того, чтобы использовать собственный ресурсный потенциал, продолжает тратить миллионные средства на закупку ядерного топлива для украинских АЭС.

"Руды у нас достаточно, его (урана - ред.) даже хватит на 100 лет, если использовать уран собственного производства для изготовления ядерного топлива. Однако, уже в течение длительного времени вместо того, чтобы использовать собственный ресурсный потенциал, мы продолжаем тратить миллионные средства на закупку ядерного топлива для наших АЭС. Свои уранодобывающие и перерабатывающие мощности обеспечивают наши потребности лишь на 30-40%. в Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года ставилась задача обеспечить отечественную ядерную энергетику топливом собственного производства. Для решения этой задачи государство создало концерн "ядерное топливо ", планировало расширить мощности базового предприятия по добыче и переработке урановых руд ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и построить завод по производству ядерного топлива возле г. Смолине Кировоградской области. Однако, как уже сейчас понятно, эти планы останутся только на бумаге и не будут реализованы", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.

Напомним, собственный уран удешевит расходы Украины на обеспечение работы АЭС

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