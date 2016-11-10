Україна має відродити статус морської держави – В.Гройсман
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Україна має відродити статус морської держави. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Херсонській державній морській академії, передає УНН.
"Ми морська держава, але багато втратили. Мені насправді шкода, що кожен, хто навчається, сьогодні шукає свій шлях у глобальному світі. Наше завдання сьогодні – відродити, в тому числі, наш статус морської держави", - наголосив він.
Для цього, за словами Прем’єр-міністра, потрібно не один рік.
"Завтра це не відбудеться. Але якщо ми чітко розуміємо наше завдання, якщо ми чітко розуміємо наші пріоритети, я глибоко переконаний у тому, що ми будемо сильною морською державою", - зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Президент України П.Порошенко переконаний, що український флот є основним інструментом захисту держави з морського напрямку.