Украина должна возродить статус морской державы - В.Гройсман
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина должна возродить статус морской державы. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Херсонской государственной морской академии, передает УНН.
"Мы морская держава, но много потеряли. Мне действительно жаль, что каждый, кто учится, сегодня ищет свой путь в глобальном мире. Наша задача сегодня - возродить, в том числе, наш статус морской державы", - подчеркнул он.
Для этого, по словам Премьер-министра, нужно не один год.
"Завтра это не произойдет. Но если мы четко понимаем нашу задачу, если мы четко понимаем наши приоритеты, я глубоко убежден в том, что мы будем сильной морской державой", - отметил В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Президент Украины П.Порошенко убежден, что украинский флот является основным инструментом защиты государства с морского направления.