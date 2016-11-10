Украина должна возродить статус морской державы - В.Гройсман

"Мы морская держава, но много потеряли. Мне действительно жаль, что каждый, кто учится, сегодня ищет свой путь в глобальном мире. Наша задача сегодня - возродить, в том числе, наш статус морской державы", - подчеркнул он.

Для этого, по словам Премьер-министра, нужно не один год.

"Завтра это не произойдет. Но если мы четко понимаем нашу задачу, если мы четко понимаем наши приоритеты, я глубоко убежден в том, что мы будем сильной морской державой", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Президент Украины П.Порошенко убежден, что украинский флот является основным инструментом защиты государства с морского направления.