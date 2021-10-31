Україна має припинити використовувати назву "турецька “Bayraktar" - МЗС Туреччини

Цитата

"Можливо він (безпілотник - ред.) був виготовлений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна має припинити використовувати нашу назву", - заявив Чавушоглу.



Відповідну заяву міністр зробив після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на саміті G20.

Чавушоглу заявив, що як тільки держава купує той чи інший продукт у Туреччини, він уже перестає бути турецьким і переходить у власність країни-покупця.

Він також додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася із різними видами зброї з різних країн. І окрім України продала безпілотники "Bayraktar TB2" Катару, Азербайджану та Польщі.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємось із різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також має припинити використовувати нашу назву", – сказав міністр.

Додамо

26 жовтня ЗСУ вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС.

Після цього в МЗС ФРН висловили стурбованість через повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник.



Раніше Кулеба також заявив, що на території України буде завод із виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.

Контекст

Українська сторона ще у 2019 році підписала угоду з турецькою компанією Baykar Makina про закупівлю для Збройних сил України ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Генеральний директор держкомпанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря у жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва у спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні та про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі "Океан" у Миколаєві.





