Украина должна прекратить использовать название "турецкий “Bayraktar" — МИД Турции

Цитата

"Возможно, он (беспилотник - ред.) был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", – заявил Чавушоглу.



Соответствующее заявление министр сделал после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20.

Чавушоглу заявил, что как только государство покупает тот или иной продукт у Турции, он уже перестает быть турецким, и переходит в собственность страны-покупателя.

Он также добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран. И кроме Украины продала беспилотники "Bayraktar TB2" Катару, Азербайджану и Польше.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – сказал министр.

Добавим

26 октября ВСУ впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС.

После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушила, применив беспилотник.



Ранее Кулеба также заявил, что на территории Украины будет завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Контекст

Украинская сторона еще в 2019 году подписала соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Вооруженных сил Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.





