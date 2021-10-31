Украина должна прекратить использовать название "турецкий “Bayraktar" — МИД Турции

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26996 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 56983 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76401 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 230054 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131711 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400163 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316584 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215298 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245060 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255664 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
58%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 10329 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 9110 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10657 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 21319 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7968 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 8034 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139783 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 230053 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400163 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260439 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13128 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21907 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50660 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75167 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60063 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Украина должна прекратить использовать название "турецкий “Bayraktar" — МИД Турции

Киев • УНН

 • 32304 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Украину перестать применять выражение "турецкий "Bayraktar" для ударных беспилотников, которые Украина приобрела для использования на Донбассе. Слова министра приводит издание ABC Gazetesi, передает УНН

Украина должна прекратить использовать название "турецкий “Bayraktar" — МИД Турции

Цитата

"Возможно, он (беспилотник - ред.) был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", – заявил Чавушоглу.

Соответствующее заявление министр сделал после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20.

Чавушоглу заявил, что как только государство покупает тот или иной продукт у Турции, он уже перестает быть турецким, и переходит в собственность страны-покупателя.

Он также добавил, что во время борьбы с терроризмом Турция сталкивалась с разными видами оружия из разных стран. И кроме Украины продала беспилотники "Bayraktar TB2" Катару, Азербайджану и Польше.

"Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – сказал министр.

Добавим

26 октября ВСУ впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС.

После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранения еще одного военного применили дрон.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушила, применив беспилотник.

Ранее Кулеба также заявил, что на территории Украины будет завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Контекст

Украинская сторона еще в 2019 году подписала соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке для Вооруженных сил Украины ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.



Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48