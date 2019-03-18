Україна хотіла б отримати більше протитанкової зброї від США - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкової зброї від США. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Під час правління адміністрації Трампа ми вирішили сприймати Україну так само, як і інші країни, з її оборонними потребами, і ми хочемо як надавати допомогу, так і забезпечувати продаж зброї Україні, щоб допомогти їм розвивати сильну, здатну, стійку обороноздатність", - сказав Волкер.
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Він нагадав, що частина допомоги США полягала в тому, щоб надати протитанкові системи, щоб в разі, якщо ворожі танки спробують просунутися вглиб України, у країни була найкраща можливість захистити себе.
"Україна проявила інтерес до запиту більшої їх кількості, що є можливим. Ми також повинні розглянути такі речі, як повітряний захист і захист кордонів, протиснайперська система - це те, що США вже надали; що б це не було, якщо це обгрунтовано і необхідно Україні, щоб мати сучасну обороноздатність і попередити подальшу агресію Росії", - сказав він.
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Раніше Волкер назвав умови, за яких Захід постійно буде підтримувати Україну.