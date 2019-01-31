Волкер назвал условия, при которых Запад постоянно будет поддерживать Украину

"Мотивация Запада, Соединенных Штатов - это ценности, а именно - чувство справедливости и безопасности. Когда мы смотрим на Украину, видим государство, на территории которого вторглись, территорию, которую аннексировали. Мы видим людей, которые пытаются построить сильное общество", - сказал Волкер.



Он подчеркнул, что современная Украина укрепляет свои демократические институты, реформирует экономику, пытается заботиться о своем народе, повышает темпы роста, вводит систему соцобеспечения и экономической безопасности.



"Это - и Украина, которую страны ЕС и США будут поддерживать постоянно, потому что такое наше видение: мы разделяем одинаковые ценности", - подчеркнул дипломат.



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Как отметил спецпредставитель США, если бы Украина не делала этого и была бы безнадежно коррумпирована, атаковала бы свой народ, как это делал Янукович, в таком случае партнеры решили бы, что поддерживать такое государство безнадежно или слишком дорого.



"Я считаю, Украина сейчас находится на правильном пути реформ. Мы уже упоминали о МВФ, страна проводит бюджетную реформу, экономическую, а также реформу сектора обороны, которые являются критическими для сохранения поддержки Соединенных Штатов и других западных стран. Пока Украина будет придерживаться этого пути, думаю, Запад будет ее постоянно поддерживать", - подчеркнул он.



Как сообщал УНН, ранее экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council в Вашингтоне Джон Хербст заявил, что через 2-3 месяца можно ожидать, что США предоставят оружие Киеву и объявят новые санкции против России.