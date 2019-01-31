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Волкер назвав умови, за якої Захід постійно підтримуватиме Україну

Волкер назвав умови, за якої Захід постійно підтримуватиме Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Доки Україна знаходиться на шляху реформ, Європа та США будуть її постійно підтримувати. Про це сказав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю на одному з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"Мотивація Заходу, Сполучених Штатів – це цінності, а конкретно – відчуття справедливості і безпеки. Коли ми дивимось на Україну, бачимо державу, на території якої вторглися, територію, яку анексували. Ми бачимо людей, які намагаються побудувати сильне суспільство", - сказав Волкер.

Він підкреслив, що сучасна Україна зміцнює свої демократичні інститути, реформує економіку, намагається піклуватись про свій народ, підвищує темпи зростання, запроваджує систему соцзабезпечення та економічної безпеки.

"Це – та Україна, яку країни ЄС та США підтримуватимуть постійно, тому що таке наше бачення: ми розділяємо однакові цінності", - наголосив дипломат.

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Як зазначив спецпредставник США, якби Україна не робила цього і була б безнадійно корумпована, атакувала б свій народ, як це робив Янукович, в такому разі партнери вирішили б, що підтримувати таку державу безнадійно або занадто дорого.

"Я вважаю, Україна зараз знаходиться на правильному шляху реформ. Ми вже згадували про МВФ, країна провадить бюджетну реформу, економічну, а також реформу сектору оборони, які є критичними для збереження підтримки Сполучених Штатів та інших західних країн. Доки Україна дотримуватиметься цього шляху, думаю, Захід буде її постійно підтримувати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, раніше екс-посол США в Україні, директор Євразійського центру Atlantic Council у Вашингтоні Джон Гербст заявив, що через 2-3 місяці можна очікувати, що США нададуть зброю Києву й оголосять нові санкції проти Росії.

Українські Національні Новини

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