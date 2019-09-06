Україна хоче прийняти юніорський чемпіонат світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Україна через три-чотири роки хоче провести юніорський чемпіонат світу з футболу. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко під час візиту до Києва президента УЄФА Александера Чеферіна, передає УНН.
Так, однією з тем переговорів стало ймовірне проведення міжнародних турнірів в Україні. Раніше Харків подав заявку на проведення Суперкубка УЄФА у 2021 році. Також Україна може прийняти юніорський чемпіонат світу через три-чотири роки.
"Ухвалюється рішення залежно від багатьох факторів. Ми маємо розуміти, що у 2018 році тільки відбувся фінал Ліги чемпіонів. Найімовірніше, необхідна певна пауза, щоб таке свято футболу повернувся до нас через три-чотири роки. Ми це розуміємо й оцінюємо свої шанси. Ми зробимо все можливе, щоб наша країна отримала можливість такого свята в майбутньому. Після перемоги команди Олександра Петракова на чемпіонаті світу U-20 ми проситимемо підтримки всіх членів УЄФА, які входять до ради ФІФА, щоб підтримали нашу заявку. Хочемо, щоб організація розглянула можливість проведення світової першості серед юніорів в Україні", - заявив Павелко.
У свою чергу Чеферін сказав: "Коли є хороша інфраструктура, завжди є гарні шанси на проведення великих змагань. Ми не можемо просити ФІФА про місце проведення турнірів, але ми можемо вплинути голосами. Це було б логічно, оскільки в Україні є яскрава молодь. Вважаю, що стадіони, які ви побудували, мають приймати такі події".
Як писав УНН, президент УЄФА прибув до столиці на запрошення президента УАФ Андрія Павелка 4 вересня. Це був його третій візит в Україну, в рамках якого Череферін провів кілька робочих зустрічей з українськими функціонерами.