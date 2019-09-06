Украина хочет принять юниорский чемпионат мира по футболу

Так, одной из тем переговоров стало возможное проведение международных турниров в Украине. Ранее Харьков подал заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Также Украина может принять юниорский чемпионат мира через три-четыре года.

"Принимается решение в зависимости от многих факторов. Мы должны понимать, что в 2018 году только состоялся финал Лиги чемпионов. Скорее всего, необходима определенная пауза, чтобы такой праздник футбола вернулся к нам через три-четыре года. Мы это понимаем и оцениваем свои шансы. Мы сделаем все возможное, чтобы наша страна получила возможность такого праздника в будущем. После победы команды Александра Петракова на чемпионате мира U-20 мы будем просить поддержки всех членов УЕФА, которые входят в совет ФИФА, чтобы поддержали нашу заявку. Хотим, чтобы организация рассмотрела возможность проведения мирового первенства среди юниоров в Украине", - заявил Павелко.

В свою очередь Чеферин сказал: "Когда есть хорошая инфраструктура, всегда есть хорошие шансы на проведение крупных соревнований. Мы не можем просить ФИФА о месте проведения турниров, но мы можем повлиять голосами. Это было бы логично, поскольку в Украине яркая молодежь. Считаю, что стадионы, которые вы построили, должны принимать такие события".

Как писал УНН, президент УЕФА прибыл в столицу по приглашению президента УАФ Андрея Павелко 4 сентября. Это был его третий визит в Украину, в рамках которого Череферин провел несколько рабочих встреч с украинскими функционерами.