Україна і США відзначили важливість збереження політики міжнародних санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом США Джозефом Байденом. Сторони відзначили важливість збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, співрозмовники обговорили актуальні питання співробітництва між Україною і Сполученими Штатами та регіональної безпеки у контексті результатів президентських виборів.
"Петро Порошенко та Джозеф Байден відзначили важливість координації зусиль із забезпечення виконання Росією зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як відзначили у прес-службі, важливу увагу співрозмовники також приділили продовженню підтримки реформ в Україні, які почали приносити відчутні результати.