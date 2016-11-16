Украина и США отметили важность сохранения политики международных санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Стороны отметили важность сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами и региональной безопасности в контексте результатов президентских выборов.
"Петр Порошенко и Джозеф Байден отметили важность координации усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, важное внимание собеседники также уделили продолжению поддержки реформ в Украине, которые начали приносить ощутимые результаты.