Україна і Сербія проведуть засідання комісії з торгово-економічних питань
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Україна та Сербія найближчим часом проведуть засідання міжурядової Комісії з питань торговельного, економічного та науково-технічного співробітництва. Таку домовленість було досягнуто під час переговорів Президента України Петра Порошенка з прем’єр-міністром Республіки Сербія Аною Брнабич, передає УНН з посиланням на сайт Президента.
“Сторони обговорили перспективи економічного співробітництва. Відзначили позитивну динаміку росту двостороннього товарообігу. Домовились провести ближчим часом шосте засідання Міжурядової українсько-сербської Комісії з питань торговельного, економічного та науково-технічного співробітництва”, — йдеться у повідомленні.
Також було домовлено докласти спільних зусиль для завершення підготовки низки двосторонніх угод, зокрема про соціальне забезпечення, туризм, реадмісію, судноплавство внутрішніми водними шляхами, морське торговельне судноплавство тощо.
Нагадаємо, Україна та Сербія дуже близькі до підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами, залишилось лише узгодити два пункти.
Як повідомляв УНН, 3 липня 2018 року Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Республіки Сербія.