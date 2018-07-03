Украина и Сербия проведут заседание комиссии по торгово-экономическим вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Украина и Сербия в ближайшее время проведут заседание межправительственной комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества. Такая договоренность была достигнута во время переговоров Президента Украины Петра Порошенко с премьер-министром Республики Сербия Аной Брнабич, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.
"Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества. Отметили положительную динамику роста двустороннего товарооборота. Договорились провести в ближайшее время шестое заседание Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгового, экономического и научно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также была достигнута договоренность приложить совместные усилия для завершения подготовки ряда двусторонних соглашений, в частности о социальном обеспечении, туризме, реадмиссии, судоходству по внутренним водным путям, морскому торговому судоходству и тому подобное.
Напомним, Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта.
Как сообщал УНН, 3 июля 2018 года Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Республику Сербия.