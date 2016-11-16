Україна і Франція підписали план співпраці між оборонними відомствами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна і Франція підписали план співпраці між оборонними відомствами країн на 2017 рік. Документ підписали за підсумками засідання спільної українсько-французької комісії з питань двостороннього оборонного співробітництва, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначається, під час засідання українсько-французької комісії сторони обговорили питання регіональної безпеки та двостороннього співробітництва в оборонній сфері.
"За підсумками заходу було підписано План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони, Генеральним штабом Збройних Сил України та міністерством оборони та штабом збройних сил Французької Республіки на 2017 рік", - сказано у повідомленні.