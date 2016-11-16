Украина и Франция подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина и Франция подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами стран на 2017 год. Документ подписали по итогам заседания совместной украинско-французской комиссии по вопросам двустороннего оборонного сотрудничества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Во время заседания украинско-французской комиссии стороны обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. По итогам мероприятия был подписан План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и министерством обороны и штабом вооруженных сил Французской Республики на 2017 год" , - говорится в сообщении.