Україна довела запаси газу у ПСГ до 16 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 квітня збільшився до 15,964 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 35,45 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 12 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 15,34 млн куб. м, з Угорщини - 16,48 млн куб. м, з Польщі - 3,81 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна завершила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними уряду, у березні оптова ціна за газ для населення знизилась у порівнянні з місяцем раніше на 14%.