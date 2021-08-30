Україна досягла позначки у 50 медалей на Паралімпіаді-2020: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських Іграх у Токіо, її сріблом у бігу на 100 метрів здобув Ігор Цвєтов, також срібло здобув 17-річний плавець Михайло Сербін, пише УНН.
Наразі в активі України 50 медалей XVI літніх Паралімпійських ігор, які проходять у Токіо. Попереду йдуть збірні Паралімпійського комітету Росії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та асболютний лідер — Китай, у якого наразі 119 нагород.
Плавання
Срібну нагороду на дистанції 200 метрів комплексним стилем здобув 17-річний плавець Михайло Сербін.
Для Сербіна фінал 200-метрівки комплексним стилем став четвертим. Одну золоту медаль він уже здобув — 100-метрівку на спині він проплив першим, випередивши іншого українця Віктора Смирнова, який також приймав участь у цьому фіналі.
Стартові 50 метрів дистанції українці йшли шостими та сьомими. А ось після половини дистанції на другу позицію вийшов Михайло Сербін. За 50 метрів до фінішу Сербін та Смирнов були третім та четвертим. Проте якщо Сербіну вдалося вибороти “срібло” наприкінці дистанції, то Смирнов фінішував четвертим.
“Золото” Паралімпіади-2020 на цій дистанції здобув нідерландець Дорсман. Причому дистанцію він проплив на вісім секунд швидше за Сербіна і з новим світовим паралімпійським рекордом.
Легка атлетика
Срібну нагороду у бігу на 100 метрів здобув Ігор Цвєтов.
Цвєтов підходив до фіналу 100-метрівки у якості чинного паралімпійського чемпіона. У Ріо-де-Жанейро він виявився найшвидшим на цій дистанції і загалом у 2016 році виграв дві золоті медалі.
У фіналі Цвєтов боровся з трьома представниками ПКР. Головними претендентами на медалі були Дмітрій Сафронов та Артем Калашян, які у сезоні пробігали з часом 11.70 метри.
Калашяна Цвєтов зміг випередити. Але не Сафронова: на фініші представник ПКР пробіг із новим світовим паралімпійським рекордом — 11.39 секунд. Цвєтов — за 11.47 секунди, покращивши свій власний рекорд.
Доповнення
Раніше плавець Андрій Трусов встановив світовий рекорд та приніс Україні ще одне золото.