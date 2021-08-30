Украина достигла отметки в 50 медалей на Паралимпиаде-2020: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских Играх в Токио, ее серебром в беге на 100 метров получил Игорь Цветов, также серебро получил 17-летний пловец Михаил Сербин, пишет УНН.
Сейчас в активе Украины 50 медалей XVI летних Паралимпийских игр, которые проходят в Токио. Впереди идут сборные Паралимпийского комитета России, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и асболютный лидер — Китай, у которого сейчас 119 наград.
Плавание
Серебряную награду на дистанции 200 метров комплексным стилем получил 17-летний пловец Михаил Сербин.
Для Сербина финал 200-метровки комплексным стилем стал четвертым. Одну золотую медаль он уже получил — 100-метровку на спине он проплыл первым, опередив другого украинца Виктора Смирнова, который также принимал участие в этом финале.
Стартовые 50 метров дистанции украинцы шли шестыми и седьмыми. А вот после половины дистанции на вторую позицию вышел Михаил Сербин. 50 метров до финиша Сербин и Смирнов были третьим и четвертым. Однако если Сербину удалось завоевать “серебро” в конце дистанции, то Смирнов финишировал четвертым.
“Золото” Паралимпиады-2020 на этой дистанции получил голландец Дорсман. Причем дистанцию он проплыл на восемь секунд быстрее Сербина и с новым мировым паралимпийским рекордом.
Легкая атлетика
Серебряную награду в беге на 100 метров получил Игорь Цветов.
Цветов подходил к финалу 100-метровки в качестве действующего паралимпийского чемпиона. В Рио-де-Жанейро он оказался самым быстрым на этой дистанции и в целом в 2016 году выиграл две золотые медали.
В финале Цветов боролся с тремя представителями ПКР. Главными претендентами на медали были Дмитрий Сафронов и Артем Калашян, которые в сезоне пробегали со временем 11.70 метра.
Калашяна Цветов смог опередить. Но Сафронова: на финише представитель ПКР пробег с новым мировым паралимпийским рекордом — 11.39 секунд. Цветов — за 11.47 секунды, улучшив свой собственный рекорд.
Дополнение
Ранее пловец Андрей Трусов установил мировой рекорд и принес Украине еще одно золото.