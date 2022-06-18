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Україна далека від закінчення війни, ситуація на передовій складна – Данілов

Україна далека від закінчення війни, ситуація на передовій складна – Данілов

Київ • УНН

 • 229611 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Україна далека від закінчення війни, яку почала росія. У супротивника дуже великі ресурси. Про це розповів Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю The Globe and Mail, повідомляє УНН.

Цитата

“Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели”, — сказав Данілов.

Деталі

За його словами, в армії рф перевага в артилерії та важкій техніці.

“Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми наносимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця”, — відзначив Данилов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що об'єднання світу навколо України прискорить процес закінчення повномасштабної війни, яку розпочала росія.

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