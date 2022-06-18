Україна далека від закінчення війни, ситуація на передовій складна – Данілов

Цитата

“Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає, що російська армія слабка. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привели”, — сказав Данілов.

Деталі

За його словами, в армії рф перевага в артилерії та важкій техніці.

“Наших воїнів це не лякає. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми наносимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її кінця”, — відзначив Данилов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що об'єднання світу навколо України прискорить процес закінчення повномасштабної війни, яку розпочала росія.