Україна чекає від РФ конкретної відповіді 4 травня на пропозицію передати їм 23 росіян

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна чекає від РФ і її представників не заяв, а конкретної відповіді щодо пропозиції передати їм 23 засуджених росіян під час мінської зустрічі 4 травня. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.