Україна чекає від РФ конкретної відповіді 4 травня на пропозицію передати їм 23 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна чекає від РФ і її представників не заяв, а конкретної відповіді щодо пропозиції передати їм 23 засуджених росіян під час мінської зустрічі 4 травня. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Сьогодні провели координаційну нараду з представниками СБУ, МінТОТ, МЗС, що залучені до роботи гуманітарної групи, готуємося до мінської зустрічі 4 травня. В цей час подзвонили журналісти з проханням прокоментували заяву російського представника в ТКГ Б. Гризлова щодо можливого звільнення. Друзі, дозвольте мені не коментувати заяв пана Гризлова і представників ОРДЛО. Ми чекаємо від РФ і її представників не заяв, а конкретної відповіді щодо нашої пропозиції передати їм 23 росіян, що засуджені за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності України задля звільнення українців в російських тюрмах”, — йдеться в повідомленні.
За словами Геращенко, настільки ж принциповим для української сторони залишається питання негайного звільнення військових і журналіста Асєєва, інших заручників, яких роками утримують на окупованому Донбасі.
“Українська сторона готова задля цього помилувати тих українських громадян, що здійснили злочини (але не вбивства), пов‘язані з війною. Буде добре, якщо на ці конкретні пропозиції РФ і ОРДЛО дадуть відповіді 4 травня, як заявляє пан Гризлов”, — зазначила нардеп.
Вона підкреслила, що Україна давно готова до чергового етапу звільнення заручників. Разом з тим, за її словами, Російська Федерація досі не зацікавилася своїми 23 громадянами — натомість, їх вносять в свої списки ОРДЛО... Українська сторона розцінює це, як штучне затягування чергового процесу звільнення й звертаєтьсядо РФ з пропозицією прийняти рішення про звільнення заручників.
“Ми з колегами пройшлися по всім нашим ініціативам щодо звільнення заручників, де готові до серйозних компромісів. Обговоримо це 4 травня в Мінську”, — додала Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні представник РФ в групі Борис Гризлов заявив, що наразі проходить підготовка до можливості обміну полоненими в форматі “всіх на всіх”.