Украина ждет от РФ конкретного ответа 4 мая на предложение передать им 23 россиян

"Сегодня провели координационное совещание с представителями СБУ, МинВОТ, МИД, привлеченных к работе гуманитарной группы, готовимся к минской встрече 4 мая. В это время позвонили журналисты с просьбой прокомментировали заявление российского представителя в ТКГ Б. Грызлова о возможном освобождении. Друзья, позвольте мне не комментировать заявлений господина Грызлова и представителей ОРДЛО. Мы ждем от РФ и ее представителей не заявлений, а конкретного ответа относительно нашего предложения передать им 23 россиян, осужденных за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины для освобождения украинцев их российских тюрем", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, столь же важным для украинской стороны остается вопрос немедленного освобождения военных и журналиста Асеева, других заложников, которых годами удерживают на оккупированном Донбассе.

"Украинская сторона готова ради этого помиловать тех украинских граждан, совершивших преступления (но не убийства), связанные с войной. Будет хорошо, если на эти конкретные предложения РФ и ОРДЛО ответят 4 мая, как заявляет господин Грызлов", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что Украина давно готова к очередному этапу освобождения заложников. Вместе с тем, по ее словам, Россия до сих пор не заинтересовалась своими 23 гражданами - зато их вносят в свои списки ОРДЛО ... Украинская сторона расценивает это, как искусственное затягивание очередного процесса освобождения и обращается к РФ с предложением принять решение об освобождении заложников.

"Мы с коллегами прошлись по всем нашим инициативам по освобождению заложников, где готовы к серьезным компромиссам. Обсудим это 4 мая в Минске", - добавила Геращенко.

Напомним, сегодня представитель РФ в группе Борис Грызлов заявил, что сейчас проходит подготовка к возможности обмена пленными в формате "всех на всех".