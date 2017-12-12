Україна буде змушена скоротити транзит газу до ЄС через вибух в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна буде змушена скоротити транзит російського газу для європейських споживачів через ГВС “Ужгород” у зв’язку з вибухом поблизу газоперекачувальної станції Baumgarten в Австрії. Про реальне падіння транзиту буде відомо вже завтра. Про це повідомив у коментарі УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
“Однозначно, вибух, що стався сьогодні поблизу газоперекачувальної станції Baumgarten (Австрія), не вплине на забезпечення газом, перш за все, вітчизняних споживачів України. Внаслідок виникнення аварійної ситуації технологічно Україна змушена буде тимчасово скоротити обсяги транзиту природного газу через свою територію по словацькому напрямку ГВС “Ужгород”, — сказав він.
При цьому, на думку М.Білявського обсяги реверсу по словацькому напрямку зменшуватися не будуть.
“Ми плануємо отримувати щодобово 22 млн куб. м газу. Водночас, через надзвичайну ситуацію на Baumgarten незначне зменшення може відбуватися по угорському напрямку у бік Берегове”, — сказав він.
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Радник міністра також уточнив, що транзит газу до ЄС через ГВС “Ужгород” становить 140-145 млн куб. м щодоби, а реверс — 21-22 млн куб. м.
“Через дану надзвичайну ситуацію диспетчерські служби „Укртрансгазу“ разом із диспетчерськими службами словацького оператора Eustream будуть коригувати режими відповідно до потреб по ужгородському напрямку. Тобто, завтра зранку ми зможемо побачити певне падіння по ужгородському напрямку”, — зазначив він.
М.Білявський припустив, що австрійським колегам на локалізацію і ліквідацію надзвичайно ситуації знадобиться до трьох діб.
Крім того, у зв’язку з вибухом у Відні, на його думку, можливі зміни котирувань вартості газу у центральній Європі.
“Тому прогнозуємо обсяги торгів із завтрашнього дня і збільшення вартості газу у Європі за короткотерміновими контрактами. Йдеться про котирування вартості газу „сьогодні на сьогодні“, „сьогодні на завтра“ і на тиждень уперед”, — додав радник.
Як повідомляв УНН, 12 грудня вранці в Австрії на газорозподільній станції стався вибух.