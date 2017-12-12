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Украина будет вынуждена сократить транзит газа в ЕС из-за взрыва в Австрии

Украина будет вынуждена сократить транзит газа в ЕС из-за взрыва в Австрии

Киев  •  УНН

 • 25832 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина будет вынуждена сократить транзит российского газа для европейских потребителей через ГИС "Ужгород" в связи со взрывом возле газоперекачивающей станции Baumgarten в Австрии. О реальном падении транзита будет известно уже завтра. Об этом сообщил УНН в комментарии советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Однозначно, взрыв, произошедший сегодня возле газоперекачивающей станции Baumgarten (Австрия), не повлияет на обеспечение газом, прежде всего, отечественных потребителей Украины. В результате возникновения аварийной ситуации технологически Украина вынуждена будет временно сократить объемы транзита природного газа через свою территорию по словацкому направлению ГИС "Ужгород", - сказал он.

При этом, считает М.Белявский, объемы реверса по словацкому направлению уменьшаться не будут.

"Мы планируем получать ежесуточно 22 млн куб. м газа. В то же время, из-за чрезвычайной ситуации на Baumgarten незначительное уменьшение может происходить по венгерском направлении в сторону Берегово", - сказал он.

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Советник министра также уточнил, что транзит газа в ЕС через ГИС "Ужгород" составляет 140-145 млн куб. м в сутки, а реверс - 21-22 млн куб. м.

"По данной чрезвычайной ситуации диспетчерские службы "Укртрансгаза" вместе с диспетчерскими службами словацкого оператора Eustream будут корректировать режимы в соответствии с потребностями по ужгородскому направлении. То есть, завтра утром мы сможем увидеть некоторое падение по ужгородскому направлению", - отметил он.

М.Белявский предположил, что австрийским коллегам на локализацию и ликвидацию чрезвычайной ситуации понадобится до трех суток.

Кроме того, в связи со взрывом в Вене, по его мнению, возможны изменения котировок стоимости газа в центральной Европе.

"Поэтому прогнозируем объемы торгов с завтрашнего дня и увеличение стоимости газа в Европе по краткосрочным контрактам. Речь идет о котировках стоимости газа "сегодня на сегодня", "сегодня на завтра" и на неделю вперед", - добавил советник.

Как сообщал УНН, 12 декабря утром в Австрии на газораспределительной станции произошел взрыв.

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