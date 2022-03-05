Україна бойкотує світові торговельні компанії, які досі не пішли з ринку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Українські супермаркети починають бойкотувати компанії, які не пішли з ринку РФ. Їх продукцію почали прибирати з полиць. Про це інформує УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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П'ять компаній з найбільшим оборотом у світі продовжують працювати на російських ринках. Йдеться про компанії: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone.
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"Український ринок розцінює це як зневагу. Гіпермаркети Fozzy Group (в які, зокрема, входять Сільпо і Фора), а також VARUS і NOVUS бойкотують Coca-Cola після відмови компанії вийти з ринку РФ. У зазначених торгових мережах почали масово прибирати з полиць своїх магазинів асортимент під цим брендом",- зазначається у повідомленні.
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