Украина бойкотирует мировые торговые компании, которые до сих пор не ушли с рынка РФ

Детали

Пять компаний с наибольшим оборотом в мире продолжают работать на российских рынках. Речь идет о компаниях: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone.

Цитата

"Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом", - отмечается в сообщении.

Напомним

Компания Samsung останавливает поставки в Россию.