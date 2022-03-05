Украина бойкотирует мировые торговые компании, которые до сих пор не ушли с рынка РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинские супермаркеты начинают бойкотировать компании, которые не ушли с рынка РФ. Их продукцию начали убирать с полок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Пять компаний с наибольшим оборотом в мире продолжают работать на российских рынках. Речь идет о компаниях: Nestlé; P&G; Unilever; Coca-Cola; Danone.
Цитата
"Украинский рынок расценивает это как пренебрежение. Гипермаркеты Fozzy Group (в которые, в частности, входят Сильпо и Фора), а также VARUS и NOVUS бойкотируют Coca-Cola после отказа компании выйти с рынка РФ. В указанных торговых сетях начали массово убирать с полок своих магазинов ассортимент под этим брендом", - отмечается в сообщении.
Напомним
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