Україна активізувала експорт свинини — АСУ

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За підсумками першого кварталу 2017-го зовнішньоторгове сальдо України з торгівлі свіжою, охолодженою та мороженою свининою складає майже 2,5 млн дол. Це у 2,86 разів більше ніж за результатами всього попереднього року. Про це повідомляє Аналітичний відділ Асоціації “Свинарі України”, передає УНН.

Так, в Асоціації свинарів повідомляють, що згідно із даними ДФСУ, за січень-березень українські трейдери поставили за кордон 1,88 т м’яса свиней у свіжому, охолодженому чи мороженому стані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експортний ринок української свинини сьогодні знищено з вини Держпродспоживслужби

Загальна вартість відвантаженої продукції становила понад 3,6 млн дол. і в 3,2 рази перевищила вартість імпортованих 664 т свинини (-31% у порівнянні з першою чвертю 2016-го).

Такі обсяги поставок більш ніж удвічі менші за об’єми експортованої свинини за перший квартал 2015-го, проте і в двічі, більші ніж вивезли за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, понад 120 тис. свиней знищили через АЧС в Україні з 2012 року.

Як наслідок, за підсумками 2016 року, експорт української свинини впав у 20 разів.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.

Також не вистачає і фінансування. У підсумку, через АЧС від імпорту української свинини вже відмовилася Молдова, Румунія, Вірменія, Білорусь.

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