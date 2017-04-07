Украина активизировала экспорт свинины - АСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По итогам первого квартала 2017 года внешнеторговое сальдо Украины по торговле свежей, охлажденной и мороженой свининой составляет почти 2,5 млн долл. Это в 2,86 раз больше чем по результатам всего предыдущего года. Об этом сообщает Аналитический отдел Ассоциации "Свиноводы Украины", передает УНН.
Так, в Ассоциации свиноводов сообщают, что по данным ГФСУ, за январь-март украинские трейдеры поставили за границу 1,88 т мяса свиней в свежем, охлажденном или мороженом виде.
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Общая стоимость отгруженной продукции составила более 3,6 млн долл. и в 3,2 раза превысила стоимость импортируемых 664 т свинины (- 31% по сравнению с первой четвертью 2016-го).
Такие объемы поставок более чем вдвое меньше объемов экспортируемой свинины за первый квартал 2015 года, однако и в два раза, больше чем вывезли за аналогичный период прошлого года.
Напомним, более 120 тыс. свиней уничтожили из-за АЧС в Украине с 2012 года.
Как следствие, по итогам 2016 года, экспорт украинской свинины упал в 20 раз.
Также напомним, по словам эксперта Ю.Опенька, ответственные контроллеры (Держпродспоживслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.
Также не хватает и финансирования. В итоге, из-за АЧС от импорта украинской свинины уже отказалась Молдова, Румыния, Армения, Беларусь.