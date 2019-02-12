"Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах

"Стан покриття на автодорогах державного значення: мокре. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг без опадів, лише невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Стан покриття: мокре, на Вишківському перевалі в Івано-Франківської області місцями засніжене.

Сьогодні вранці слабкий сніг спостерігався в Івано-Франківській області. Дощ - у Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Миколаївській областях, дощ з грозою - у Дніпропетровській області, туман та мжичка - в Одеській і Сумській областях, на решті території - хмарно без опадів.

Нагадаємо, 12 лютого в Україні мокрий сніг.