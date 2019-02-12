Сьогодні в Україні мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні у вівторок, 12 лютого, вдень у більшості центральних та північних областей значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Температура повітря сягне 4 градусів тепла на більшості території країни, на півдні - 10 градусів, у Криму - 14-и. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 лютого мокрий сніг з дощем, місцями, крім півдня, налипання мокрого снігу, вночі у Чернівецькій, вдень у більшості центральних та північних областей значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (лише вночі у східних областях, Приазов'ї та Криму без опадів)", - зазначили синоптики.
На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у Криму 9-14°.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.