Сьогодні в Україні мокрий сніг

"12 лютого мокрий сніг з дощем, місцями, крім півдня, налипання мокрого снігу, вночі у Чернівецькій, вдень у більшості центральних та північних областей значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу (лише вночі у східних областях, Приазов'ї та Криму без опадів)", - зазначили синоптики.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у Криму 9-14°.

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погодних умов.