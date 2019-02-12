Сегодня в Украине мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Украине во вторник, 12 февраля, днем в большинстве центральных и северных областей значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха достигнет 4 градусов тепла на большинстве территории страны, на юге - 10 градусов, в Крыму - 14-и. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 февраля мокрый снег с дождем, местами, кроме юга, налипание мокрого снега, ночью в Черновицкой, днем в большинстве центральных и северных областей значительные осадки, преимущественно в виде мокрого снега (только ночью в восточных областях, Приазовье и Крыму без осадков)", - отметили синоптики.
На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Крыму 9-14°.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.