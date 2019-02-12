"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71938 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97757 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134053 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132875 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131053 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125680 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162742 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117886 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141473 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145310 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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7 марта, 12:17 • 107619 просмотра
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"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах

"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах

Киев  •  УНН

 • 13095 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Автодороги государственного значения в Украине по состоянию на утро вторника, 12 февраля, мокрые. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - указали дорожники.

На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблунецком перевале. Состояние покрытия: мокрое, на Вышковском перевале в Ивано-Франковской области местами заснеженное.

Сегодня утром небольшой снег наблюдался в Ивано-Франковской области. Дождь - в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Николаевской областях, дождь с грозой - в Днепропетровской области, туман и морось - в Одесской и Сумской областях, на остальной территории - облачно без осадков.

Напомним, 12 февраля в Украине мокрый снег.

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