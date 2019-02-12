"Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Автодороги государственного значения в Украине по состоянию на утро вторника, 12 февраля, мокрые. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков, лишь небольшой снег на Яблунецком перевале. Состояние покрытия: мокрое, на Вышковском перевале в Ивано-Франковской области местами заснеженное.
Сегодня утром небольшой снег наблюдался в Ивано-Франковской области. Дождь - в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Николаевской областях, дождь с грозой - в Днепропетровской области, туман и морось - в Одесской и Сумской областях, на остальной территории - облачно без осадков.
Напомним, 12 февраля в Украине мокрый снег.