Україну накриє хмарна погода: прогноз на 3 січня

2 січня, 16:10 • 14603 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 26414 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 32869 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 49411 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 31133 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 64971 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 92473 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 65679 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 59315 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 199494 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу2 січня, 19:05 • 7262 перегляди
Кадрові перестановки триватимуть: Зеленський може замінити і главу СБУ - нардеп2 січня, 19:31 • 3838 перегляди
Трамп накинувся на Клуні через отримання французького громадянства. Актор відповів2 січня, 20:13 • 7672 перегляди
Сибіга підтримав посла України після критики з боку МЗС ЧехіїPhoto2 січня, 20:38 • 5022 перегляди
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД01:34 • 4422 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 30581 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 49870 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 65953 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 199494 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 118635 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Франція
Польща
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 38606 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 48829 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 48595 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 118635 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 46075 перегляди
Україну накриє хмарна погода: прогноз на 3 січня

Київ • УНН

 • 44 перегляди

3 січня на більшості території України буде хмарно, з мокрим снігом та дощем у південних, центральних, східних областях та Карпатах. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, температура -1°...+1°.

Україну накриє хмарна погода: прогноз на 3 січня

У суботу, 3 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах очікується помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) ожеледицяі.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру до 15-20 м/с. Температура в денні години від 3° морозу до 2° тепла (у східних, Дніпропетровській областях в межах 0..5° тепла); у південній частині країни тепліше, 3-8° тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря -1°...+1°.

Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія31.12.25, 12:05 • 21492 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна