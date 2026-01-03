Україну накриє хмарна погода: прогноз на 3 січня

У суботу, 3 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах очікується помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) ожеледицяі.

Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру до 15-20 м/с. Температура в денні години від 3° морозу до 2° тепла (у східних, Дніпропетровській областях в межах 0..5° тепла); у південній частині країни тепліше, 3-8° тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря -1°...+1°.

