Україну накриє хмарна погода: прогноз на 3 січня
Київ • УНН
3 січня на більшості території України буде хмарно, з мокрим снігом та дощем у південних, центральних, східних областях та Карпатах. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, температура -1°...+1°.
У суботу, 3 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах очікується помірний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) ожеледицяі.
Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, але у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви вітру до 15-20 м/с. Температура в денні години від 3° морозу до 2° тепла (у східних, Дніпропетровській областях в межах 0..5° тепла); у південній частині країни тепліше, 3-8° тепла, в Криму стовпчики термометрів будуть сягати до 11° тепла
У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря -1°...+1°.
