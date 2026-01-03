Украину накроет облачная погода: прогноз на 3 января

В субботу, 3 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах ожидается умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра до 15-20 м/с. Температура в дневные часы от 3° мороза до 2° тепла (в восточных, Днепропетровской областях в пределах 0..5° тепла); в южной части страны теплее, 3-8° тепла, в Крыму столбики термометров будут достигать до 11° тепла