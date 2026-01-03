Украину накроет облачная погода: прогноз на 3 января

$42.170.18
2 января, 16:10 • 14717 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 26699 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 33084 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 49708 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 31281 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 65080 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 92579 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 65719 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 59348 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 199616 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Кадровые перестановки продолжатся: Зеленский может заменить и главу СБУ - нардеп2 января, 19:31 • 3992 просмотра
Трамп набросился на Клуни из-за получения французского гражданства. Актер ответил2 января, 20:13 • 7850 просмотра
Сибига поддержал посла Украины после критики со стороны МИД ЧехииPhoto2 января, 20:38 • 5336 просмотра
Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос2 января, 21:59 • 3164 просмотра
Оккупанты скрыли водный кризис в Донецкой области, продвигая новогодние праздники - ЦПД01:34 • 4686 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 30674 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 49968 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 66036 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 199611 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 118750 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 38647 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 48875 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 48638 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 118750 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 46106 просмотра
Украину накроет облачная погода: прогноз на 3 января

Киев • УНН

 • 124 просмотра

3 января на большей части территории Украины будет облачно, с мокрым снегом и дождем в южных, центральных, восточных областях и Карпатах. В Киеве ожидается переменная облачность без осадков, температура -1°...+1°.

Украину накроет облачная погода: прогноз на 3 января

В субботу, 3 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах ожидается умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории без осадков. На дорогах (кроме юга) гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, но в южных, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра до 15-20 м/с. Температура в дневные часы от 3° мороза до 2° тепла (в восточных, Днепропетровской областях в пределах 0..5° тепла); в южной части страны теплее, 3-8° тепла, в Крыму столбики термометров будут достигать до 11° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха -1°...+1°.

Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия31.12.25, 12:05 • 21495 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина