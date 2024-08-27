Українці замовили понад 100 тисяч дублікатів свідоцтв і витягів з ДРАЦС через Дію
Київ • УНН
Українці замовили понад 100 тисяч дублікатів свідоцтв і витягів з ДРАЦС через портал Дія. Найпопулярніші послуги - дублікати свідоцтв про народження і витяги про шлюб.
Українцям нагадали, що загублені акти цивільного стану можна продублювати на порталі Дія у кілька кліків. Послугою вже скористалися понад 100 тисяч разів. Про це повідомили адміністратори порталу Дія, передає УНН.
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Повідомляється також, що найчастіше українці замовляли дублікати свідоцтва про народження та дублікати свідоцтва про шлюб, а також витяг про шлюб.
Окрім того, нагадується, що доступні також послуги замовлення свідоцтва та витягу про зміну імені, розірвання шлюбу, смерті. Документи будуть у замовника за кілька днів. Отримати їх можна в найближчому ДРАЦС або ж у відділенні чи кур’єром Укрпошти.
Послуги реалізовані Мінцифрою в співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.
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