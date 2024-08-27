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Українці замовили понад 100 тисяч дублікатів свідоцтв і витягів з ДРАЦС через Дію

Українці замовили понад 100 тисяч дублікатів свідоцтв і витягів з ДРАЦС через Дію

Київ • УНН

 • 12044 перегляди

Українці замовили понад 100 тисяч дублікатів свідоцтв і витягів з ДРАЦС через портал Дія. Найпопулярніші послуги - дублікати свідоцтв про народження і витяги про шлюб.

Українцям нагадали, що загублені акти цивільного стану можна продублювати на порталі Дія у кілька кліків. Послугою вже скористалися понад 100 тисяч разів. Про це повідомили адміністратори порталу Дія, передає УНН.

Команда Дії тішиться, що черги, бюрократія та зайвий стрес залишаються в минулому. Загубили документ? Відновлюйте за кілька кліків. Зручно, непомітно, людяно

- йдеться у повідомленні.

 Повідомляється також, що найчастіше українці замовляли дублікати свідоцтва про народження та дублікати свідоцтва про шлюб, а також витяг про шлюб.

Окрім того, нагадується, що доступні також послуги замовлення свідоцтва та витягу про зміну імені, розірвання шлюбу, смерті. Документи будуть у замовника за кілька днів. Отримати їх можна в найближчому ДРАЦС або ж у відділенні чи кур’єром Укрпошти.  

Послуги реалізовані Мінцифрою в співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.

Нагадаємо

Українці активно користуються послугою заміни водійських посвідчень через 'Дію'. Сервіс доступний для різних потреб, включаючи закінчення терміну дії, втрату чи пошкодження посвідчення, зміну даних або отримання пластикової версії.

Заяву на пенсію можна подати онлайн через "Дію" - пояснили процедуру22.08.24, 09:38 • 108931 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

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