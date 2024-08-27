Украинцы заказали более 100 тысяч дубликатов свидетельств и выписок из ГРАГС через Дію

Украинцам напомнили, что утерянные акты гражданского состояния можно продублировать на портале Дія в несколько кликов. Услугой уже воспользовались более 100 тысяч раз. Об этом сообщили администраторы портала Дія, передает УНН.

Команда Дії радуется, что очереди, бюрократия и лишний стресс остаются в прошлом. Потеряли документ? Восстанавливайте в несколько кликов. Удобно, незаметно, человечно - говорится в сообщении.

Сообщается также, что чаще всего украинцы заказывали дубликаты свидетельства о рождении и дубликаты свидетельства о браке, а также выписку о браке.

Кроме того, напоминается, что доступны также услуги заказа свидетельства и выписки о смене имени, расторжении брака, смерти. Документы будут у заказчика через несколько дней. Получить их можно в ближайшем ДРАЦС или в отделении или курьером Укрпочты.

Услуги реализованы Минцифрой в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, который внедряет эстонская Академия электронного управления.

Напомним

Украинцы активно пользуются услугой замены водительских удостоверений через 'Дію'. Сервис доступен для различных нужд, включая окончание срока действия, потерю или повреждение удостоверения, изменение данных или получение пластиковой версии.

Заяву на пенсію можна подати онлайн через "Дію" - пояснили процедуру