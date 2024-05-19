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Український боксер Берінчик завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі

Український боксер Берінчик завоював титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі

Київ • УНН

 • 22990 перегляди

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваррете і став новим чемпіоном світу за версією WBO в легкій вазі у 12-раундовому поєдинку в Сан-Дієго.

Денис Берінчик став чемпіоном світу WBO в легкій вазі, перемігши мексиканця Емануеля Наваррете в Сан-Дієго. Про це повідомляє ESPN Ringside у X, передає УНН.

Деталі

Український боксер Денис Берінчик здобув перемогу, ставши новим чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBO.

У поєдинку в Сан-Дієго він здолав досвідченого мексиканця Емануеля Наваррете.

Хоча обидва боксери показали надзвичайну витривалість протягом усього поєдинку, по закінченню 12 раундів судді винесли рішення, віддаючи перевагу українцю з різницею в очках: 115-113, 112-116 та 116-112.

Додамо

Для Дениса Берінчика перемога над Емануелем Наваррете принесла перший пояс чемпіона світу в професійному боксі.

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Юлія Котвицька

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