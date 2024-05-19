Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе

Денис Беринчик стал чемпионом мира WBO в легком весе, победив мексиканца Эмануэля Наваррете в Сан-Диего. Об этом сообщает ESPN Ringside в X, передает УНН.

Детали

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу, став новым чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

В поединке в Сан-Диего он одолел опытного мексиканца Эмануэля Наваррете.

Хотя оба боксера показали чрезвычайную выносливость на протяжении всего поединка, по окончании 12 раундов судьи вынесли решение, отдавая предпочтение украинцу с разницей в очках: 115-113, 112-116 и 116-112.

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Для Дениса Беринчика победа над Эмануэлем Наваррете принесла первый пояс чемпиона мира в профессиональном боксе.

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