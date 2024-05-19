Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе
ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв
рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко
Популярные
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Украинский боксер Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе
Украинский боксер Денис Беринчик победил мексиканца Эмануэля Наваррете и стал новым чемпионом мира по версии WBO в легком весе в 12-раундовом поединке в Сан-Диего.
ПВО уничтожила все 37 российских ударных беспилотников
Все 37 вражеских беспилотников, атаковавших Украину ночью, были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.
рф атаковала жилые кварталы на Херсонщине: есть 2 погибших и 2 раненых
В Херсонской области вражеские силы обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажку, 8 домов и инфраструктуру, в результате чего 2 гражданских погибли и 2 получили ранения.
Враг обстрелял Николаевскую область: зафиксировано попадание в частный дом, но без жертв
В Николаевской области рф обстреляла общину Очакова и атаковала село Дмитровка с помощью беспилотника, повредив частный дом, но не вызвав жертв среди гражданского населения.
рф повредила санаторий, дома и инфраструктуру на Днепропетровщине: жертв нет
российские артиллерийские удары повредили санаторий, дома, хозяйственные постройки, скутер, линии электропередач и газопровод в Днепропетровской области, но обошлось без жертв.
Над Одессой сбит российский беспилотник, жертв нет
Украинские Силы противовоздушной обороны сбили российский беспилотник над Одессой, никто не пострадал.
Противовоздушная оборона работает по вражескому беспилотнику в Одесской и Николаевской областях
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что системы противовоздушной обороны обнаружили вражеский разведывательный беспилотник в Одесской и Николаевской областях.
Зеленский поздравил Усика с победой над Фьюри: "Тяжелая битва, доказывающая: украинская выдержка и сила рождают украинскую победу"
Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в 21 веке, объединив все четыре главных пояса.
За сутки погибло 1 210 военнослужащих рф
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 47 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 82 автотранспортных средства и автоцистерны.
На Харьковщине Силы обороны частично вернули позиции, захваченные врагом - Федоренко
Вооруженные Силы Украины частично вернули захваченные позиции и взяли в плен вражеских боевиков в Харьковской области.