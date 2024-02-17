Українські військові знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною
Київ • УНН
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив, що українські військові знищили запущену росією ракету, яка летіла на північний схід над Криворізьким районом.
Військові ЗСУ ліквідували ворожу ракету на Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Ракету знищено. Ворожу ціль наші ліквідували у Криворізькому районі", - повідомив голова ОВА.
Раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксували ракету в Дніпропетровській області, курс північно-східний.
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