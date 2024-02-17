Українські військові знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Військові ЗСУ ліквідували ворожу ракету на Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Ракету знищено. Ворожу ціль наші ліквідували у Криворізькому районі", - повідомив голова ОВА.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що зафіксували ракету в Дніпропетровській області, курс північно-східний.

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