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Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 14:58  •  8876 просмотра

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Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.

Военные ВСУ ликвидировали вражескую ракету на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

"Ракета уничтожена. Вражескую цель наши ликвидировали в Криворожском районе", - сообщил глава ОВА.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксировали ракету в Днепропетровской области, курс северо-восточный.

На Днепропетровщине россияне попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека - ОВА17 февраля 2024, 08:53 • 21430 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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