Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Киев • УНН
Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.
Военные ВСУ ликвидировали вражескую ракету на Днепропетровщине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
"Ракета уничтожена. Вражескую цель наши ликвидировали в Криворожском районе", - сообщил глава ОВА.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксировали ракету в Днепропетровской области, курс северо-восточный.
На Днепропетровщине россияне попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека - ОВА17 февраля 2024, 08:53 • 21430 просмотров
Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью
Председатель Днепропетровской областной военной администрации сообщил, что украинские военные уничтожили запущенную россией ракету, которая летела на северо-восток над Криворожским районом.
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