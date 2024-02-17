Украинские военные уничтожили вражескую ракету над Днепропетровской областью

Оккупанты атаковали Купянск: разрушен двухэтажный дом, под завалами могут быть люди

Российская армия обстреляла Купянск, разрушив двухэтажный дом и повредив другие дома, ранив двух женщин и мужчину. По словам главы Харьковской областной военной администрации, под завалами могут быть люди.